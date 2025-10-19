Adıyaman Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon (ASKİM) ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla mahallelerin altyapı sorunları çözülüyor, yollar ve yeşil alanlar yenileniyor.

Altyapısı Tamamlanan Mahallelerde Asfalt Serimi Yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Alitaşı Mahallesi İmam-ı Azam Caddesi ile Karapınar Mahallesi 26104 nolu sokakta finişer ile asfalt serimi gerçekleştiriyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı, Çimen Küme Evleri, Bahçecik Mahallesi 1823 ve 1827 nolu sokaklarda altyapı nedeniyle bozulan alanlarda asfalt yama işlemleri devam ediyor.

Vali Konağı Kavşağı ile Haydar Efendi Caddesi Kavşağı arasında ise asfalt serimi öncesi freze ile söküm çalışmaları başlatıldı.

Polietilen Borularla Asbest Tehlikesi Ortadan Kaldırılıyor

ASKİM ekipleri, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Mahallesi 1607 nolu sokak, Yenimahalle 26110 ve 26114 nolu sokaklar ile Kemalpaşa Caddesi'nde yeni kanalizasyon, yağmur suyu ve baca imalatları yapılırken; İmamağa Mahallesi 990 nolu sokakta 280'lik polietilen borularla yeni içme suyu hattı döşeniyor.

Park ve Kaldırımlar Yenileniyor, Yeşil Alanlar Güvenli Hale Getiriliyor

Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tarafından, altyapı çalışmaları sonrası bozulan kaldırımlar, refüjler ve park yolları yenileniyor. Altınşehir, Bahçelievler, Siteler, Hoca Ömer, Cumhuriyet, Karapınar ve Yenimahalle'de yürütülen çalışmalar kapsamında kilitli parke, bazalt ve bordür taşları değiştirilerek alanlar daha güvenli ve estetik hale getiriliyor.

Kent genelinde haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetleri ise gece gündüz devam ediyor.

Başkan Tutdere: 'Halkımıza Daha Sağlıklı Bir Altyapı Sunmak İçin Çalışıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, kent genelinde altyapı ve üstyapı yenilemelerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Başkan Tutdere, 'Kentimizin dört bir yanında başlattığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle eskiyen içme suyu hatlarını yenileyerek asbest tehlikesini ortadan kaldırıyoruz. Mahallelerimizin ulaşım konforunu artırmak için asfalt serim ve yama işlemlerini hızla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, haşere ve sinekle mücadele kapsamında gece gündüz ilaçlama yaparak halk sağlığı için mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir' dedi.

Başkan Tutdere, çalışmalarda emeği geçen belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak : PERRE