AFAD: Merkez üssü Sumbas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Çevre illerde de hissedildi

Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşların bir kısmının evlerinden dışarı çıktığı bildirildi.

Hasar tespiti çalışmaları sürüyor

Deprem sonrası AFAD ve ilgili birimlerin bölgede olumsuz bir durum olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattığı bildirildi. Şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, vatandaşlara resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi ve hasarlı binalara girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak : PERRE