Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, muhtarların yerel yönetimlerdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Başkan Alsan açıklamasında, 'Muhtarlarımız, devletin mahalledeki eli, milletin vicdanındaki sesidir. Vatandaşın sorunlarını en yakından bilen, çözüm için çaba gösteren ve yerel yönetimlerin sağlıklı işleyişine yön veren muhtarlarımız, demokrasinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Onlar, halkın iradesinin doğrudan tecelli ettiği en samimi temsilcilerimizdir' ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti'nin yerel yönetim anlayışına da değinen Başkan Alsan, demokrasinin yerelden güçlenmesi gerektiğini vurguladı. 'Biz Anahtar Parti olarak, demokrasinin merkezde değil, yerelde güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Muhtarlarımızın yetkilerinin artırılması, kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması ve karar süreçlerine etkin katılımları, adaletli ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında kritik bir öneme sahiptir. Çünkü gerçek kalkınma, halkın doğrudan temsil edildiği yerelden başlar' dedi.

Açıklamasının sonunda Adıyaman'daki tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Alsan, 'Adıyaman'ın her köyünde, her mahallesinde vatandaşın derdini dinleyen, hizmet için gece gündüz çalışan tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE