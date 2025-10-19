'Göltarla köyünde çıkan kavga sonrası yaralıları taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı'

Alınan bilgilere göre olay, Samsat ilçesine bağlı Göltarla köyünde meydana geldi. Nar toplama çalışmaları sırasında tarım işçileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Adıyaman'a sevk edildi.

Ambulans otomobille çarpıştı

Yaralıları taşıyan ambulans, Samsat'ın Uzuntepe köyü yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, 2 yaralı vatandaş, 1 hasta yakını ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ekibi ile itfaiye ve polis birimi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

