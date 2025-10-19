Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destek programları, orman köylülerinin ekonomik refahını artırırken, ormanların korunmasına da katkı sağlamaya devam ediyor. 2025 yılında da güçlendirilerek sürdürülen programlarla, hem bireysel hem de kooperatif bazında çeşitli destekler sunuluyor.

ORKÖY destek programları, Ferdi Krediler kapsamında iki ana başlıkta destek veriliyor:

Sosyal Nitelikli Destekler:

Güneş enerjisiyle su ısıtma, dış cephe mantolama, elektrik tesisatı yenileme, ısı yalıtımı ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi uygulamalarla köylülerin yaşam koşulları iyileştiriliyor.

Ekonomik Nitelikli Destekler:

Seracılık, arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, mekanizasyon ekipmanları, mavi yemiş ve çilek üretimi gibi alanlarda üretim destekleniyor.

Kooperatif Kredileri kapsamında ise üretim ve pazarlama kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar destekleniyor. Mandıra, süt toplama tesisi, zeytin işleme, soğuk hava deposu, hızar atölyesi ve odun dışı orman ürünlerinin paketlenmesi gibi tesisler ORKÖY kredileriyle kurulabiliyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, ikamet edilen köyün bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü'ne dilekçeyle yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden 'Orman Köylülerinin Sosyal ve Ekonomik Nitelikli Kredi Talepleri' modülü aracılığıyla çevrim içi olarak da gerçekleştirilebiliyor. Başvurular yıl boyunca alınmakla birlikte, erken başvurular değerlendirme sürecinde avantaj sağlıyor.

ORKÖY destekleri sayesinde orman köylülerinin gelir kaynakları çeşitlenirken, ormanlara yönelik baskı azalıyor. Böylece, hem kırsal kalkınma hem de sürdürülebilir orman yönetimi hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydediliyor.

Kaynak : PERRE