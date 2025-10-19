Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Siteler Mahallesi'nde uzun yıllardır süren doğalgaz sorununu çözdü. Başkan Tutdere, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

20 yıldır doğalgaz hattı bulunmayan 20118 ve 20119 numaralı sokaklarda, Belediye Meclisi'nde alınan karar ve Akmercan Doğalgaz firmasıyla yapılan görüşmelerin ardından doğalgaz hattı çekildi ve mahalle sakinlerinin mağduriyeti sona erdi.

Başkan Tutdere açıklamasında, Siteler Mahallesi'nde kronikleşmiş bir sorunu çözdüklerini belirterek, 'Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda Adıyaman Akmercan Doğalgaz firmasıyla yaptığımız istişareler sonucunda bu sokaklara doğalgaz hattı çekildi ve vatandaşlarımız artık abonelik işlemlerini tamamlayarak doğalgazlarını kullanabilecek. Adıyaman merkezinde büyük bir mağduriyete neden olan bu sorunu ortadan kaldırarak halkımızı rahatlatmış olduk' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, ayrıca belediyenin altyapı, sosyal ve çevresel yatırımlarla şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini belirterek, 'Biz her yerdeyiz; her sokakta, her caddede halkımızın yanındayız' dedi.

Siteler Mahalle Muhtarı Abdullah Demir de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, 'Mahallemizin en büyük sorunlarından biri, 20 yıldır doğalgazın girmediği 20118 ve 20119 numaralı sokaklarımızdı. Başkanımıza ilettik, sözünü tuttu. 2 gün önce doğalgaz borularına gaz bırakıldı, artık vatandaşlarımız evlerine bağlantı yapabilecek. Ayrıca altyapı ve yol sorunlarımız çözüldü, 5 park yapıldı, atıl alanlar çocuklar için oyun alanına dönüştürüldü, kadın ve gençlerimiz için spor alanları oluşturuldu. Başkanımızdan Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

