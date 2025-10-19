Bağımsız adaylık sürprizi, Dr. Adnan Ağır'ın eleştirileri, Engin Doğan'ın tepkisi ve toplu salon boşalması dikkat çekti. CHP Adıyaman il delegelerinin oy verme işlemi haber yayına hazırlanırken devam ediyordu ve saat 17.00'a kadar da devam edecek.

Mesajlar okundu, kongre konuşmalarla devam etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mevcut il yönetiminin faaliyet raporu okunarak ibra edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesaj ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı da salonda okundu.

İl Başkanlığı seçimine mevcut Başkan Engin Doğan, tek liste ve tek aday olarak girdi. Divan başkanlığını Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut, divan üyeliklerini ise Besni ve Gölbaşı İlçe Başkanları yürüttü.

Geniş katılım

Kongreye Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Türk, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, KESK temsilcileri, Gölbaşı Belediye Başkanı ile Sambayat, Yaylakonak, Köseceli ve Kömür Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ve eski il başkanları katıldı.

Tutdere salondan ayrıldı, salonun üçte ikisi boşaldı

Divan tarafından konuşmak isteyenlerin isimlerinin yazılması istendiği sırada Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere salondan ayrıldı. Tutdere'nin ayrılışının ardından salonun yaklaşık üçte ikisi de dışarı çıktı. Bu durum partililer arasında 'sessiz protesto' olarak yorumlandı.

Bağımsız adaylık sürprizi: Songül Varki Yıldırım kürsüye çıktı

Kongreye tek listeyle gidileceği düşünülürken, Songül Varki Yıldırım bağımsız kurultay delegesi adaylığını açıkladı. Yıldırım, salondakilerden destek isteyerek delegelere hitap etti. Bu gelişme kongrede beklenmedik bir rekabet havası yarattı.

Dr. Adnan Ağır'ın sözleri salonda gerginlik yarattı

Geçmiş dönemde milletvekili aday adayı olan Dr. Adnan Ağır, konuşmasının son bölümünde mevcut il yönetimini eleştirdi. Kahta örgütünün feshedilmesi ve o günden bu yana kongre yapılmamış olmasından bahseden Ağır, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş'un itirazı ile başlayan ve salonda bir anda tansiyonu yükselten bir gelişme olarak kameralara yansıdı. Tepkiler sürerken, konuşmaları salonun arka sıralarından takip eden mevcut il başkanı ve başkan adayı Engin Doğan, Ağır'ın üzerine yürümeye kalkıştı, delegeler araya girerek Doğan'ı durdurdu.

Konuşma sırası kendisine gelene kadar Doğan'ın etrafında partililer adeta etten duvar ördü. Oldukça gergin olduğu gözlenen Doğan'ı partili arkadaşları sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.

Eleştiriler: 'CHP bu kavga gürültüyü bitirmeden nasıl büyüyecek?'

Kongrede bazı partililer, yaşanan gerginliklerin partinin kamuoyundaki imajına zarar vereceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Dr. Mehmet Salıcı'nın kürsüdeki ifadesi de salonda büyük alkış aldı. Salıcı : 'Kavgalı eve kız vermezler. CHP bu kavga gürültüyü bitirmeden Adıyaman'da nasıl oy alacak ve büyüyecek?' diyerek örgüt içi huzurun önemine dikkat çekti.

'Tutuklu başkanlar için iddianame istiyoruz'

Divan Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut, açılışta yaptığı konuşmada yerel yönetimlere yönelik operasyonlara dikkat çekerek:

'Tutuklu Başkanlar için iddianame istiyoruz' dedi ve hukuki sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

İl başkanlığı seçimi tek listeyle

CHP İl Başkanlığı seçiminde Engin Doğan tek aday olarak yarıştı. Doğan'ın listesinde 20 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri yer aldı.

CHP İl Başkanlığı'na yeniden aday olan Engin Doğan'ın listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Akar, Ali Hamamcı, Cemile Cömert, Deniz Balibay, Gülay Danış, Güner Şahin, Hacı Mustafa Kasar, Hüseyin Önek, Hüseyin Gazi Işık, İmam Hüseyin Ulaş, Kamber Çavuş, Mahmut Akbaba, Mehmet Tanrıverdi, Murat Nehir, Murat Tohumcu, Özcan Limun, Yusuf Taştan, Zeycan Coşkun, Zeynel Çelenk, Zeynel Çapar.

Kurultay Delegeleri: Abdurrahman Tutdere, Ali Özbay, Deniz Balibay, İskender Yıldırım, İsmail Yeşilyurt, Mahmut Nedim Evli, Mustafa Hakan Kılınç, Mustafa Doğan, Neidet Arıcı, Sait Doğan.

CHP Adıyaman 39. Olağan İl Kongresi, Başkan Tutdere'nin salonu terk etmesi, salonun büyük ölçüde boşalması, Dr. Adnan Ağır'ın sözleriyle tırmanan gerilim ve bağımsız adaylık sürpriziyle parti içi tartışmaların yoğun yaşandığı bir kongre olarak kayıtlara geçti.

Kongrede yaşanan gerginlikler, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesi CHP Adıyaman teşkilatının iç dinamiklerine dair önemli ipuçları verdi. Parti içinde birlik mesajlarına rağmen yaşanan protesto ve tartışmaların ilerleyen süreçte siyasete nasıl yansıyacağı merak konusu.

Kaynak : PERRE