Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman Şubesi Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman'da yaşanan üzücü olayın ardından yaptığı açıklamada, yaralı işçileri taşıyan ambulansın kaza yapmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Başkan Babar, görevleri başında fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı kazada yaralanan ambulans görevlilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade ederek, 'Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı - Adıyaman Şubesi olarak, halk sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim tüm yaralılarımıza acil şifalar versin, böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE