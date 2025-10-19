Adıyaman genelinde asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve huzur ortamının sağlanması amacıyla 'Huzurlu Sokaklar-20' uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan uygulamaya 93 ekipten oluşan 500 personel katıldı; bunlardan 64'ü amir sınıfı olarak görev yaptı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde 5 bin 193 şahıs, bin 292 araç, 246 motosiklet kontrol edildi.

Kontroller sonucunda 4 aranan şahıs yakalandı, 7 şahsa yoklama kaçağı nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca, 1 adet kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada trafik kurallarına uymayan araçlara da işlem yapıldı. 35 araca toplam 430 bin 563 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

