Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Yağma, Tefecilik ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 24 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 hedef şahsa ait 38 ikamet, 11 işyeri ve 15 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek, ayrıca 35.000 dolar, 7.000 Euro ve 1 milyon TL nakit para ele geçirildi. Aynı zamanda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ziynet eşyası, çok sayıda çek ve senet, 8 parça narkotik madde, kumar oynanması için kullanılan oyun kâğıtları ve pullar, kumar hesaplarının tutulduğu defter ve ajandalar ile çeşitli dijital materyaller bulundu.

Operasyon kapsamında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı. Çalışmalar sonucunda hedef konumundaki 36 şüpheli yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 31 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç örgütleri ve toplum güvenliğini tehdit eden faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE