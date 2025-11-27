İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin ve Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin, Mersin'de ise 223 kilogram skunk ele geçirildiğini ve operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Mersin ve Erzurum'da yaptığımız uyuşturucu operasyonlarımızla;

Erzurum'da 224,5 kg Metamfetamin ile Mersin'de 223 kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE