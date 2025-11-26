Bunlar da ilginizi çekebilir

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde fuhuş yapıldığı belirlenen iki masaj salonuna operasyon düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ne Olmuştu?

Alınan komisyon kararının ardından Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen evi mühürleyerek faaliyetten men etti.

Söz konusu adresleri işleten kişiler hakkında, 'Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu' kararı çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kiralık bir evde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde adreslerde fuhuş yapıldığı tespit edildi.

