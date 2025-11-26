Masaj Salonu Adı Altında Fuhuş Yapıldığı İddiasına Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kiralık bir evde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde adreslerde fuhuş yapıldığı tespit edildi.
Söz konusu adresleri işleten kişiler hakkında, 'Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu' kararı çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.
Zabıta Ekipleri Evi Mühürledi
Alınan komisyon kararının ardından Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen evi mühürleyerek faaliyetten men etti.
Ne Olmuştu?
Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde fuhuş yapıldığı belirlenen iki masaj salonuna operasyon düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : PERRE