Başkan Tutdere, İndere'nin belediye sınırlarına dahil edilmesi amacıyla Adıyaman Valiliği ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek, 'Hukuki süreç devam ederken hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz.' dedi.

11 Ağustos'tan Beri Düzenli Otobüs Seferleri

Tutdere, bölgedeki ulaşım ihtiyacına ilişkin değerlendirmesinde, 11 Ağustos tarihinden bu yana 07.00-20.00 saatleri arasında İndere ile şehir merkezi arasında otobüs seferlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Yeni alınan otobüslerin Adıyaman'a ulaştığını ifade eden Tutdere, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sefer sayılarının artırılacağını söyledi.

Temizlik Hizmetleri Aksamadan Devam Ediyor

Belediye sınırları dışında bulunmasına rağmen temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak nerede bir hemşehrimiz varsa orada olmak, vatandaşımızın ihtiyacına cevap vermek bizim asli görevimizdir.' ifadelerini kullandı.

İçme Suyu Havşeri Hattından Sağlanıyor, Abone İşlemleri Başladı

Tutdere, İndere'de içme suyu ihtiyacının da belediye tarafından karşılandığını belirterek, bölgeye Havşeri isale hattından kesintisiz içme suyu verildiğini açıkladı. Su altyapısının tamamlanmasının ardından abonelik işlemleri için gerekli sürecin başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE