Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Muhtarların devletin vatandaşa uzanan ilk eli ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Önat, mahalle ve köylerin sorunlarını en yakından bilen muhtarların milletin sesi ve temsilcisi olduğunu söyledi.

Başkan Önat, muhtarların gayretinin yerel yönetimlerin dinamizmini artırdığını ve toplumsal huzur ile birlikteliğe katkı sağladığını belirterek, bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhtarlık müessesine verdiği önemi de hatırlattığını ifade etti.

Başkan Önat mesajında şunları dile getirdi:

'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, her fırsatta muhtarların devlet yapısı içindeki önemini vurgulamaktadır. Bizler de Sayın Genel Başkanımızın çizdiği millî birlik ve dayanışma vizyonu doğrultusunda, muhtarlarımızla istişare içinde hareket ediyor, Adıyaman'ın her mahallesine ve köyüne hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE