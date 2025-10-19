AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu vurgulayan Milletvekili Özhan, demokrasinin yereldeki en güçlü temsilcilerinden olduklarını ifade etti.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarların, mahalle ve köylerde devletin eli, gözü ve sesi konumunda bulunduğunu belirten Milletvekili Özhan, vatandaşların taleplerini en yakından bilen ve çözüm arayışında ilk adımı atan isimler olduklarını söyledi.

Muhtarların gayretlerinin şehirlerin gelişimine ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağladığını dile getiren Milletvekili Özhan, özverili çalışmalarıyla toplumda huzur ve güvenin tesisine büyük emek verdiklerini vurguladı.

Milletvekili Özhan, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu vesileyle, özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görev başındaki muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE