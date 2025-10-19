19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Milletvekili Alkayış açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Muhtarlarımız, yaşadığı mahallenin veya köyün derdini, sevincini ve beklentisini en iyi bilen, milletin sesine en yakın duran temsilcilerdir. Onlar, devletin şefkatini, adaletini ve hizmet anlayışını doğrudan vatandaşın kalbine ulaştıran gönül neferleridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, muhtarlarımızın statüsünü ve imkânlarını güçlendiren reformlarla, bu köklü müessese yeniden hak ettiği itibara kavuşmuştur.'

Muhtarların yerel demokrasinin taşıyıcı unsurları olduğuna dikkat çeken Milletvekili Alkayış, 'Muhtarlarımız, mahallelerin hafızası, köylerin vicdanıdır. Onların gayretiyle toplumumuzda dayanışma, adalet ve kardeşlik kültürü daha da güçlenmektedir.' dedi.

Milletvekili Alkayış, AK Parti teşkilatlarının her daim muhtarların yanında olacağını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu anlamlı günde, milletimizin emanetini omuzlarında taşıyan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu bir görev hayatı diliyorum.'

Kaynak : PERRE