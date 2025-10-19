Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Osman Varol mesajında, muhtarların devletin vatandaşa uzanan en sıcak eli olduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Köy ve mahallelerimizde vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü kurarak sorunların çözümünde ve birlik ruhunun güçlendirilmesinde büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar.'

Vali Osman Varol, muhtarların yerel yönetim anlayışının en güçlü yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, 'Fedakârlık ve gayretle görevlerini sürdüren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE