Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir dizi temaslarda bulundu. Organizasyona ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, başkanlığında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, meclis üyeleri ve iş camiası temsilcileri katılırken gezi 13-16 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

ATSO heyeti ilk olarak Kafkasya'nın öncü ihtisas inşaat fuarlarından biri olan “Bakubuıld 2025 Yapı ve İnşaat Fuarında” bina ve beton ile ilgili ürünler, inşaat araçları, kaplamalar, döşeme ürünleri, boya, alçı, mermer, seramik, doğal taş, dekoratif ürünler, metal, çelik, alüminyum, tesisat ve su teknolojisi, güneş enerji sistemleri, pencere-kapı sistemleri, nem ve ısı koruma, yalıtım, izolasyon, ahşap, plastik, kompozit ürünler, peyzaj, peyzaj ürünleri, yüzme havuzları, çeşmeler, süs havuzları, taşıma sistemleri, elektrik sistemler teknolojileri ürünlerini inceledi.

Heyet resmi ziyaretini Türkiye Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliğine gerçekleştirdi. Heyeti TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ağırlarken, Türk iş adamları Türkiye Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliğinden beklentilerini aktardı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Adıyaman ile Azerbaycan arasındaki ticari iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kardeş ülke Azerbaycan ile ticaret, sanayi ve turizm alanlarında ortak projelere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu; “İki devlet tek millet kardeş ülke Azerbaycan ile olan güçlü bağlarımızı daha da güçlendirmek, karşılıklı ticaretimizi ve iş birliklerimizi artırmak bizim için büyük önem taşıyor. Adıyaman’ın üretim gücünü ve potansiyelini Azerbaycan’daki dostlarımızla paylaşarak ortak projelere imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise Azerbaycan’da yatırım yapmak isteyen iş adamlarına rehber olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından ATSO Başkanı Torunoğlu, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat’a anı takdiminde bulundu. TÜİB Başkanı Büyükfırat da ziyaret anısına ATSO Başkanı Torunoğlu’na plaket takdim etti.

Heyet ikinci ziyaretini MÜSİAD Azerbaycan Başkanlığına gerçekleştirdi. MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Rashad Jabirli ile bir araya gelen ATSO heyeti, yapılan toplantıda iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Başkan Torunoğlu, görüşmeler sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca tarihi ve kültürel değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da derin bir temele sahip olduğunu ifade etti. Torunoğlu, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ticari köprüleri güçlendirmek ve karşılıklı ekonomik potansiyeli artırmak adına büyük önem taşıdığını belirtti.

İş ve inceleme gezisinin verimli geçtiğinin altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, şunları söyledi: “İş dünyasında üretimin yanında ürettiğini pazarlamak, yeni pazarlara açılmak önem kazandı. Küresel kavramdan etkilenmemek mümkün değil. Bunun için üyelerimizin fuarlara teşvik ediyoruz. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Bakubuild İnşaat fuarına üyelerimizin katılımını sağladık. Üyelerimizi dünyadaki üreticilerle buluşturmak asli görevlerimizin arasındadır. Çok verimli bir gezi oldu. Gezimize katılan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye için yeni ihracat kapılarına iş ve inceleme gezileri düzenleyeceğiz” dedi.