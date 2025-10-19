Milletvekili Özhan mesajında, muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu vurguladı.

Özhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasimizin temel taşlarından olan muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde devletimizin eli, gözü ve sesi konumundadır. Vatandaşlarımızın taleplerini en yakından bilen, çözüm arayışında ilk adımı atan muhtarlarımız, yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Görev yapan muhtarlarımızın gayreti, şehrimizin gelişimine ve insanımızın refahına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, milletimizin huzur ve güveni için emek veren tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görev başındaki muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”