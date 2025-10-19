Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili ile Türkiye'nin markası haline geldiğini belirtti. Sadıkoğlu, kayısı üretiminde yaşanan sorunların ancak ortak hareketle çözülebileceğini ifade etti.

Malatya TSO tarafından 2001 yılında Coğrafi İşaret, 2017 yılında ise AB Coğrafi İşaret Tescili alınan Malatya Kayısısının, yıllık 500 milyon doları bulan ihracat geliriyle ülkenin stratejik tarım ürünlerinden biri olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, 'Kayısı sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin markasıdır' dedi.

Son günlerde Malatya ve Baskil'de üretilen kayısılar üzerinden yapılan tartışmalara değinen Sadıkoğlu, 'Kayısı bizi ayrıştıran değil, aksine birleştiren bir güçtür. Üretimden ihracata kadar yaşadığımız sorunları çözmek için birlikte hareket etmeliyiz. Fındıkta ve zeytinde olduğu gibi bölgesel birliktelik, sorunların çözümünü hızlandırır. Malatya, Baskil ve Elbistan olarak birlikte hareket etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Zirai Donun Ardından Pazar Riski

12 Nisan'da yaşanan zirai donun ardından dünya pazarında kayısının yerini diğer ülkelerin almaya başladığını söyleyen Sadıkoğlu, 'Bu durum önümüzdeki yıllarda hem Malatya'daki hem de Baskil ve Elbistan'daki üreticilerimiz için büyük bir risk oluşturuyor. Gelin kardeş şehirler olarak bölgemizde üretilen kayısının dünyada daha fazla tüketilmesi için ortak çalışmalar yapalım' dedi.

'Kayısı İhracatını Artırmak İçin Birlikte Mücadele Edelim'

Kayısıdan elde edilen döviz gelirini yükseltmek için ortak çabaya vurgu yapan Sadıkoğlu, 'Malatya ve çevresinde üretilen kayısının dünya pazarında daha fazla tercih edilmesi için atılacak her türlü adıma Malatya TSO olarak hamilik yapmaya hazırız' diye konuştu.

Kaynak : PERRE