Yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Yusuf Budak, delegelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Genel kuruldan üç önemli karar çıktı

Toplantıda federasyonun yeni dönem stratejisini şekillendiren kritik kararlar duyuruldu:

Genel Merkezin Ankara'ya taşınması

UMFED, kurumsal çalışmalarını daha etkin yürütmek ve kamu kurumlarıyla koordinasyonu güçlendirmek amacıyla genel merkezini Afyonkarahisar'dan Ankara'ya taşıma kararı aldı. Bu adım, federasyonun ulusal düzeyde daha güçlü bir iletişim ağı kurmasını hedefliyor.

'UMFED Empati Dergisi' 2025'te yayın hayatına başlayacak

Bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan dergide akademik makaleler, saha röportajları, başarı hikâyeleri ve uzman görüşleri yer alacak.

81 ilde farkındalık seminerleri düzenlenecek

UMFED, özellikle gençler, ebeveynler ve eğitimciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen bilinçlendirme seminerlerini ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyor.

Budak: 'Bu mücadele bir toplumsal seferberliktir'

Genel kurulda konuşan UMFED Genel Başkanı Yusuf Budak, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti:

'Uyuşturucuyla mücadele sadece bir görev değil, bir vicdan meselesidir. Yeni dönemde daha güçlü projelerle sahada olacağız. Empati Dergisi ve 81 ilde planlanan seminerlerle bu mücadeleyi ülke genelinde yaygınlaştıracağız.'

Yeni dönemde daha güçlü bir UMFED hedefi

Yeni yönetimle birlikte federasyonun kurumsal yapısının güçlendirilmesi, gençlik ve kadın meclislerinin daha aktif hale getirilmesi ve yerel temsilciliklerin artırılması planlanıyor.

Toplantının sonunda Başkan Budak, tüm katılımcılara teşekkür ederek:

'Bu mücadelede toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Uyuşturucuya karşı el ele vereceğiz'

ifadelerini kullandı.

UMFED, 2025 yılı içinde başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşacak kapsamlı bir farkındalık kampanyası başlatmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE