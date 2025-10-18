Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Yeni Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Törende askeri erkan, yerel yöneticiler, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehit yakınları hazır bulundu.

'Aziz hatırasını daima yaşatacağız'

Vali Osman Varol, törende yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun.'

Duaların ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Korkmaz, Yeni Mezarlık'ta gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Kaza Tatvan'da meydana geldi

Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz, görev yaptığı Bitlis 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde bulunduğu sırada Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin Adıyaman'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı, mahallede büyük bir üzüntü yaşandı. Şehit Serkan Korkmaz'ın cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende aile bireylerinin gözyaşları yürekleri dağladı. Şehidin naaşı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Kaynak : PERRE