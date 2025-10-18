'Bir genç kurtulursa bir gelecek kurtulur'

Yusuf Aslan, derneğin düzenlediği basın açıklamasında, Kahta'daki gençlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı:

'Bugün Kahta'mızın en önemli meselelerinden biri, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu bataklığıdır. Bu kirli düzenin amacı sadece bir gencin hayatını karartmak değil; bir nesli yok etmek, aileleri dağıtmak, toplumun huzurunu sarsmaktır.'

Aslan, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin işi olmadığını belirterek, 'Her mahallede, her okulda, her sokakta gençlerimize sahip çıkmalıyız' çağrısı yaptı.

Önleyici çalışmalar ve alternatifler öne çıkacak

Aslan, mücadelede sadece 'yasak ve cezalandırma' yöntemlerinin yeterli olmayacağını; spor, sanat, eğitim ve sosyal destek programlarıyla gençlere alternatif yollar sunulması gerektiğini söyledi:

'Onlara sadece 'yapma' demek yetmez; alternatif yollar, umut dolu gelecekler sunmalıyız. Sporla, sanatla, eğitimle, dayanışmayla el uzatmalıyız.'

Dernek başkanı, aileler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerle koordineli çalışacaklarını, bilinçlendirme kampanyaları, yerel atölye ve gençlik projeleriyle saha çalışması yapacaklarını açıkladı.

Toplumsal seferberlik çağrısı

Aslan, toplumun tüm kesimlerine yönelik net bir mesaj verdi: 'Uyuşturucuyla mücadele bir savaş değil, bir kurtuluş mücadelesidir. Ve biz, gençliğimizi bu mücadelenin kazananı yapacağız.'

Ak Yol Derneği'nin önümüzdeki haftalarda başlatmayı planladığı projeler arasında okullarda bilgilendirme seminerleri, spor turnuvaları, aile destek hatları ve rehabilitasyon yönlendirmeleri yer alıyor. Aslan, yerel kurumlarla iş birliği için çağrı yaptı ve 'Kahta'nın gençliğinin temiz, güçlü ve umut dolu bir geleceği hak ettiğini' yeniden vurguladı.

Kahta'da uyuşturucu ile mücadele konusunda yerel aktörlerin başlatacağı çalışmaların takibi ve koordinasyonu, bölgedeki sivil toplum ve kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olarak öne çıkıyor.

