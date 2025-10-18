Mahalle Muhtarı Hüseyin Kara öncülüğünde Arifi Billah Kutbul Evliya Seyyit Şah Hüseyin Türbesi'nde düzenlenen lokma etkinliğine Başkan Tutdere'nin yanı sıra Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, federasyon yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Merkez, taşra, kenar mahalle ayrımı yapmayacağız'

Birlik lokmasında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Örenli Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarına değinerek eşit hizmet anlayışını vurguladı:

'Bu bölge yıllardır belediyemizin sınırları içinde olmasına rağmen yeterince hizmet alamamıştı. Göreve geldiğimizde muhtarımızla yaptığımız istişare sonucunda altyapı ve içme suyu hattındaki sorunları tespit ettik, çalışmalara hızla başladık. Alt yapı çalışmalarını tamamladık, içme suyu hattını yeniledik. Şimdi de sıcak asfaltla yollarımızı Pirin ve Çelikhan bağlantısına kadar düzenliyoruz. Göreve gelirken 'merkezde ne varsa kenar mahallede de o olacak' demiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.'

'Altyapısını yenilemeyen şehir, şehir olamaz'

Başkan Tutdere, kentin tamamında kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti:

'Adıyaman'da içme suyu şebekesinin tamamını yeniliyoruz. 40-50 yıllık asbest boruları söküp sağlıklı hatlarla değiştiriyoruz. Şehrin damarlarını ve kalbini yeniliyoruz. Bundan sonra Adıyaman daha sağlıklı, daha güçlü bir şehir olacak.'

'Mahallemiz ilk kez asfalt gördü'

Örenli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kara, mahallelerinin tarihinde ilk kez sıcak asfaltla tanıştığını belirterek teşekkür etti:

'Bu mahallede sıcak asfaltı ilk defa görüyoruz. Sağ olsun başkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Hizmetlerin devamını bekliyoruz, teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE