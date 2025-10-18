Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmaya Adıyaman merkez, ilçe ve köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Parti binasında adeta izdiham yaşanırken, vatandaşlar sorunlarını, taleplerini ve önerilerini doğrudan Milletvekili Şan'a iletti.

Yaklaşık 3-4 saat süren halk görüşmesinde Doç. Dr. İshak Şan, her vatandaşla bire bir ilgilenerek çözüm önerilerini not aldı. Şan, buluşma sonunda AK Parti Adıyaman İl Yönetimi ve ilçe teşkilatlarıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Şan, 'Bizim için halkımızın sesi, en değerli rehberdir. Kapımız da gönlümüz de her zaman hemşehrilerimize açıktır.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE