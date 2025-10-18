'Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz'

Çadır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bu kutlu görevi şahsıma tevdi eden, milletimizin umudu, davamızın lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

Adıyaman'ımızda AK davamızın hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak adına tüm teşkilat mensuplarımızla azimle, kararlılıkla ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz.'

'Adıyaman'ın samimiyetini siyasetin merkezine koyacağız'

Ekrem Gürcan Çadır, mesajının devamında Adıyaman'a hizmet vurgusu yaptı:

'Bizler, Adıyaman'ın samimiyetini, vefasını ve kardeşliğini siyasetin merkezine koyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu toprakların insanına hizmet etmek, Adıyaman'ımızın her köşesine eser ve gönül siyasetini taşıyarak Adıyaman'ı eskisinden daha güzel kılana kadar çalışmak bizim en büyük vazifemizdir.'

'Dualarınızı bekliyorum'

Yeni İl Başkanı, destek mesajı veren teşkilat mensuplarına da teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu güven ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyor, bu kutlu davanın bir neferi olmaktan onur duyduğumu ifade ediyorum.

Bu süreçte bizlere destek olan tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyor, Adıyamanlı hemşehrilerimin dualarını bekliyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.'

Kaynak : PERRE