'Algı oluşturma çabaları tespit edildi'

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizlere değindi. Bu analizlerde, sokak röportajı adı altında yapılan bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirmesiyle 'karamsar bir tablo' oluşturduğunun tespit edildiğini söyledi.

'Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.'

'Eleştiri başka, sistematik karamsarlık başka'

Şahin, demokrasilerde eleştirinin önemli bir unsur olduğunu vurguladı ancak eleştiriyle kasıtlı karamsarlık yaratma arasındaki farka dikkat çekti:

'Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.'

RTÜK: 'Yasal yetkiler sonuna kadar kullanılacak'

Şahin, RTÜK'ün daha önce de benzer yayınlar konusunda açık uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyecek. Benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.'

Ne olmuştu?

Son dönemde çeşitli dijital platformlarda yayımlanan sokak röportajları, özellikle ekonomik kriz ve hayat pahalılığına ilişkin kamuoyu tepkilerini yansıtıyor. Bu röportajların bazıları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hükümete yakın çevrelerden 'manipülatif yayın' eleştirileri gelmişti. RTÜK'ün açıklaması, bu tartışmaların ardından geldi.

