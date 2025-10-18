Kulis: 'Hazine ve Adalet birlikte olmalı' talebi

Sözcü TV'de yayımlanan Para Politika ve Hayat programında konuşan Özlem Gürses, şu iddiaları dile getirdi:

'Ali Babacan, AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Kulislerde konuşulanlara göre Babacan, yalnızca Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Eğer döneceksem bu iki bakanlık birlikte olmalı; biri olmadan diğeriyle sorun çözülemez' demiş.'

Bu iddia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Babacan'la tokalaşmasının ardından siyaset kulislerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

TBMM resepsiyonunda dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılış resepsiyonunda muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla bir araya gelmişti. CHP'nin katılmadığı resepsiyonda, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin Erdoğan'la yan yana görüntü vermesi dikkat çekmişti. Bu kare, özellikle muhalefet seçmeninde tepkilere yol açmıştı.

Babacan: 'Sadece tokalaştık'

Ali Babacan, resepsiyondaki görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, Erdoğan'la özel bir görüşme gerçekleşmediğini belirterek şunları söylemişti:'Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Salona girdiğimizde oturma düzeni değiştirildi, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalkarak teşekkür konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı, sadece tokalaştık.'

Gözler Babacan'ın vereceği yanıtta

Siyasi kulislerdeki iddialar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetiminde olası bir revizyon hazırlığında olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi. Babacan cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ali Babacan, AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış, daha sonra partisinden ayrılarak DEVA Partisi'ni kurmuştu.

Gözler şimdi Babacan'ın bu iddialara vereceği yanıta çevrildi.

