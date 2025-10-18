15 TL'ye yenileme fırsatı bitiyor

Şu anda eski tip ehliyetler sadece 15 TL karşılığında yenilenebiliyor. Ancak 31 Ekim 2025 sonrası B sınıfı sürücü belgesini yenilemeyenlerin 7 bin 438 TL, diğer sınıflardakilerin ise 3 bin 600 ile 11 bin 200 TL arasında ödeme yapması gerekecek.

31 Ekim 2025'e kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak

İçişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların işlemlerini erkenden yapmalarını istedi.

Randevu nereden alınır?

Ehliyet yenileme işlemleri için randevular şu kanallar üzerinden alınabiliyor:

Alo 199 Çağrı Merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mobil uygulaması nvi.gov.tr adresi

Randevu sonrası vatandaşlar, gerekli belgelerle nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Gerekli belgeler

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar şunlar:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte sürücülere geçici belge veriliyor ve araç kullanmaya devam edilebiliyor.

Eski belgeler geçersiz sayılacak

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olacağını hatırlattı. Yenileme işlemini bu tarihten sonra yapmak isteyen sürücüler, yeni ücret tarifesine tabi olacak.

Yenileme sonrası ücret tarifesi:

B sınıfı: 7.438,60 TL

A, A1, A2, F sınıfları: 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları: 11.235,60 TL

Yetkililer, son gün yoğunluğuna kalmadan randevuların bir an önce alınmasını önererek, 'Ehliyet yenileme işlemini erteleyenler hem uzun kuyruklarla hem de yüksek ücretlerle karşılaşacak' uyarısında bulundu.

Kaynak : PERRE