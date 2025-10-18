Mahkemenin durdurma talebine rağmen kongre süreci devam edecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce aldığı tedbir kararına dayanarak kongrenin durdurulmasını istemişti. Ancak YSK, saat 14.00'te yaptığı toplantı sonrası kongrenin yapılmasının önünde engel bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme durdurma kararı istemişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısında, 'CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir' denilmişti.

Yazı, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na gönderilmişti. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu konuyu YSK gündemine taşıdı.

YSK, durdurma talebini reddetti

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kurulun değerlendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebi reddedilmiştir' ifadelerini kullandı. Böylece CHP'nin pazar günü yapmayı planladığı kongre süreci devam edecek.

Daha önce de benzer talep reddedilmişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını istemişti. Konu YSK gündemine taşınmış, 24 Eylül'de yapılan değerlendirme sonucu kongrenin yapılmasına izin verilmişti.

YSK ayrıca 3 Ekim'de, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğine karar vermişti.

Kaynak : PERRE