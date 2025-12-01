Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyon'u (KESK) basın açıklaması yaptı . Basın açıklamasını okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın yıldönümünü yalnızca bir kutlama olarak değil, geçmişi hatırlama, bugünü sorgulama ve geleceği ortak iradeyle inşa etme günü olarak değerlendirdi.

Başkan Aydın basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'KESK olarak biliyoruz ki yıl dönümleri yalnızca bir kutlama değil; geçmişi hatırlama, bugünü sorgulama ve geleceğimizi ortak bir iradeyle kurma günleridir. Çünkü kentler, ancak geçmişinin birikimini doğru anlayarak geleceğini özgürce inşa edebilir.

Komagene'den bugüne ortak yaşamın hafızası: Adıyaman

Adıyaman; Komagene Krallığı'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı hoşgörü mirası üzerine kurulmuş, çok kimlikli, çok inançlı ve çok dilli bir toplumsal yapının tarihsel merkezlerinden biridir. Bu topraklar, barış içinde birlikte yaşamanın en güçlü örneklerinden birini taşır.

Ne var ki bugün gelinen aşamada, Adıyaman bu tarihsel zenginliğini, çoğulcu kent kültürünü ve barış içinde birlikte yaşama mirasını büyük oranda kaybetmiştir. Kültürel üretim alanları daralmış, farklı kimlik ve dillerin görünürlüğü azalmış, kent yaşamı tekleştirici politikaların baskısı altına girmiştir.

71 yılda tamamlanamayan dönüşüm:

Tarım kentinden sanayi kentleşmesine geçemeyen yapı.

Adıyaman, 71 yıllık il oluş sürecinde ekonomik dönüşümünü tamamlayamamış; hâlâ tarıma dayalı, kırılgan bir yapıya sahiptir. Mevsimlik tarım işçiliği hâlâ binlerce ailenin kaderi olmaya devam etmektedir. Genç işsizlik oranı yüksektir; nitelikli istihdam yaratılmamıştır. Organize sanayi yatırımları yetersiz kalmış, kent ekonomisi çeşitlendirilememiştir. Bu tablo, merkezi hükümetlerin Adıyaman'ı uzun yıllardır kalkınma planlarının dışına ittiğinin açık kanıtıdır. Kamusal hizmetlerde derin eksiklikler sürüyor. Adıyaman'ın ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve tarım alanlarındaki eksiklikleri 71 yıllık il geçmişine rağmen giderilememiştir.

Ulaşım: Demiryolu, karayolu ve bölgesel bağlantılar yetersiz.

Sağlık: Uzman hekim eksiği, donanım yetersizliği ve kapasite sorunları sürüyor.

Eğitim: Fiziki eksikler, öğretmen açığı, taşımalı eğitim ve okullar arası eşitsizlik yakıcı boyutta.

Kültür: Şehrin kültür-sanat mekânları, müzeleri ve kamusal alanları ihtiyacın çok gerisinde.

Tarım: Sulama altyapısı sorunlu; üretici destekleri yetersiz, çiftçi giderek yoksullaşıyor.

Deprem sürecinin yarattığı ağır yıkım da bu kamusal yetersizlikleri daha görünür hale getirmiştir.

Adıyaman'ın hafızası: Kahtalı Mıçe ve Sırrı Süreyya Önder

Bu yıl kaybettiğimiz Kahtalı Mıçe ve Sırrı Süreyya Önder, bu kentin sadece sanatçıları değil; kültürel hafızası, toplumsal vicdanı ve ortak yaşam değerlerinin güçlü temsilcileriydi.Onların mirasını yaşatmak, Adıyaman'ın kültür-sanat hayatına sahip çıkmak ve çeşitliliği yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Geleceği emek, barış ve dayanışma ile kuracağız

KESK olarak biliyoruz ki Adıyaman'ın gerçek potansiyeli; emeğin değer gördüğü, kültürel çeşitliliğin güçlendiği, barışı ve demokratik katılımı esas alan bir anlayışla ortaya çıkacaktır.

Bu duygularla Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılını kutluyor; tüm kültürel değerlerimizi ve bu kente emek veren herkesi saygıyla anıyoruz.

Geleceği emek, barış ve dayanışma ile daha güçlü kuracağımıza olan inancımızı yineliyoruz. '

