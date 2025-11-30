Adıyaman Üniversitesi'nde, şehrin tarımsal ekonomisinde önemli yer tutan badem üretimini geliştirmek ve üretim, pazarlama ile sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm aramak amacıyla 'Badem Eylem Planı Çalışma ve İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantı İbn-i Sina Toplantı Salonu'nda, sektörün tüm paydaşlarını buluşturdu.

Toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş başkanlık ederken, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, TMO Başmüdürü Hasan Ulaş, ATSO Meclis Başkanı Abdülgani Bereket, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Fıstık, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Ege Karaat tarafından hazırlanan çerçeve sunuldu. Katılımcılar, badem üretiminin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesi için gerekli adımları istişare ederek, eylem planının kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantının ilerleyen dönemlerde yapılacak teknik çalışmalar ve yol haritasının belirlenmesi için yeni bir sürecin başlangıcını oluşturduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE