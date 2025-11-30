Adıyaman'ın il statüsü kazanmasının 71. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt yazılı bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kurt, 1 Aralık 1954'ün Adıyaman için yalnızca idari bir düzenleme değil, kentin tarih ve kimliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Adıyaman'ın köklü tarihinden aldığı güçle her alanda yükselişini sürdürdüğünü belirten Kurt, şehrin kültürel zenginliğine, hoşgörü geleneğine ve bereketli topraklarına dikkat çekti.

Kurt , 'Hoşgörüsüyle, kadim kültürüyle, bereketli topraklarıyla ve gönlü güzel insanlarıyla tarihe mührünü vurmuş Adıyaman'ımızın il oluşunun 71. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz, 1 Aralık 1954, sadece idari bir karar değil; Adıyaman'ın kendi kimliğini bulduğu, kendi sesini duyurduğu ve köklü tarihinden aldığı güçle yeni bir yükseliş yolculuğuna başladığı tarihi bir milattır.'ifadelerini kullandı.

Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'ın son yıllarda her alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, deprem sonrası yeniden yapılanmadan kültürel mirasın ihyasına, tarımdan ulaştırmaya, sanayiden turizme kadar pek çok alanda yürütülen yatırımların şehrin geleceğini güçlendirdiğini ifade etti.

Milletvekili Kurt sözlerini , 'Deprem sonrası yeniden diriliş, tarihi ve kültürel mirasın ihyası, tarımda, ulaştırmada, sanayide ve turizmde büyük kalkınma; gençlik, eğitim ve sporda yapılan önemli yatırımlar Adıyaman'ımızın geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine oturtmaktadır.Bir evladı olduğum bu aziz şehrin yarınlarını daha güçlü kılmak için durmadan çalışıyoruz. Adıyaman'ımızın geleceği, bugününden çok daha parlak olsun. İl oluşunun 71. yıl dönümü kutlu olsun Adıyaman.' ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE