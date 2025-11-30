Bunlar da ilginizi çekebilir

Kutlamalar, 1 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman Millet Bahçesi'nde saat 11.00'da, Oturakçı Pazarı İçi'nde saat 13.00'da ve TPAO Konferans Salonu'nda saat 19.30'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, programın Adıyaman'ın kültürel değerlerini yansıtan ve şehirde birlik atmosferi oluşturmayı amaçlayan çeşitli etkinlikleri kapsadığı belirtildi. Etkinliklerin kamuoyuyla paylaşılmasına katkı sunan herkese teşekkür edildi.

Adıyaman Belediyesi, kentin il oluşunun 71'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlik programını duyurdu. Fidan dikimi, Tarihi Mehmet Efendi Konağı'nın açılışı, çeşitli sergiler, konserler ve gösterimlerden oluşan etkinliklerin gün boyunca farklı noktalarda yapılacağı bildirildi.

