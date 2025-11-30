CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayın ikinci gününde yapılan genel başkanlık seçiminde tek aday olan mevcut Genel Başkan Özgür Özel, kullanılan 1.333 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. 24 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Özgür Özel, art arda dördüncü kez genel başkanlık görevine seçilmiş oldu.

Özgür Özel'den teşekkür konuşması

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelen Özel, delegelere ve partililere teşekkür ederek, verilen desteğin CHP'nin iktidara hazır olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Özel, 'Parti tarihinde bir genel başkana verilen en yüksek oyu vererek Türkiye'ye güçlü bir mesaj verdiniz' ifadelerine yer aldı.

Konuşmasında, CHP'nin bundan sonraki süreçte iktidar hedefiyle yoluna devam edeceğini vurgulayan Özel, 'Bu kurultay muhalefetteki son kurultayımızdır. Türkiye yarın başka bir sabaha uyanacak' dedi.

Kurultaydan öne çıkan başlıklar

Genel başkanlığa tek müracaatı Özgür Özel yaptı.

Özel, konuşmasında CHP'nin son dönemde saha çalışmalarıyla toplumla kurduğu bağı güçlendirdiğini belirtti.

Kutuplaşmayı azaltma yönündeki çabaların toplumda karşılık bulduğunu ifade eden Özel, iktidarın CHP'ye yönelik baskı politikalarına değindi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Özel, 'A planımız da Z planımız da İmamoğlu'dur' dedi.

Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil'in mesajı ile Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekâ destekli video mesajı salonda gösterildi.

Özel, eşi Didem Özel ile salona birlikte giriş yaparak delegeleri selamladı.

Katılımcılar

Kurultayı CHP'nin önceki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ile eski Genel Sekreter Önder Sav'ın yanı sıra partinin geçmiş dönem yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Kaynak : PERRE