Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pompaya yansıyacak bu artışla İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 34 kuruşa, motorin 55 lira 44 kuruşa ve LPG 27 lira 71 kuruşa ulaşacak. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi 52 lira 18 kuruş, motorin 55 lira 31 kuruş ve LPG 27 lira 8 kuruş olarak satılacak.

Başkent Ankara'da benzinin litresi 53 lira 17 kuruş, motorin 56 lira 46 kuruş ve LPG 27 lira 60 kuruş, İzmir'de benzinin litresi 53 lira 52 kuruş, motorin 56 lira 77 kuruş ve LPG 27 lira 53 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Adıyaman'da ise benzinin litresi 54 lira 41 kuruş, motorin 57 lira 71 kuruş ve LPG 28 lira 22 kuruş olarak raflarda yer alacak.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE