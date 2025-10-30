Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, Erdemoğlu Mahallesi çevreyolu üzerinde gerçekleşti. Fırat Bostancı idaresindeki 26 BD 918 plakalı araç ile Kiyafet Tektaş yönetimindeki 02 ACU 977 ve Ömer Koca'nın kullandığı 63 AFE 968 plakalı araçlar çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE