Adıyaman Valiliği tarafından Ramada Otel'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı. Resepsiyona, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet'in coşkusunun Adıyaman genelinde büyük bir heyecanla yaşandığını söyledi. Kentte bir dizi etkinlik ve törenle bayram coşkusunu halkla birlikte paylaştıklarını ifade eden Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımızda bir dizi törenle ve etkinlikle Cumhuriyet'in coşkusunu hep beraber yaşadık. Biz Adıyaman Belediyesi olarak gençlerle ve halkımızla birlikte Mustafa Özarslan'ın konseri ile Cumhuriyetin coşkusunu doyasıya yaşadık. Bu konserimize gelen ve gönlü bizimle olup gelemeyen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi.

'Cumhuriyet Bu Topraklarının Mayasıdır'

Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmanın her vatandaşın birinci görevi olduğunu belirten Başkan Tutdere, Türkiye'nin dört bir yanında aynı coşkunun yaşandığını söyledi. 'Ne mutlu bize, bugünleri bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gerçekten 'Cumhuriyet halkın ta kendisidir' diyoruz, 'Cumhuriyet özgürlüktür' diyoruz, 'Cumhuriyet bu topraklarının mayasıdır' diyoruz. Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşaması için hepimize çok iş düşüyor. Demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bence birinci görevidir' ifadelerini kullandı.

'Tüm Yurttaşlar Olarak Atatürk'ün Çizdiği Yolda Cumhuriyet'e Sahip Çıkıyoruz'

Türkiye genelinde yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusunun birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Tutdere, 'Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru Adıyaman'da da, Türkiye'nin tamamında da tüm yurttaşlar olarak güçlü bir destekle Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin her tarafı bugün rengarenk, şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları her yeri donatıyor. Dolayısıyla birlik olmanın ve millet olmanın en güzel dışa vurumu olan bu milli bayramımızda bir aradayız. Ben buradan sizin aracılığınızla öncelikle Adıyamanlı hemşehrilerimin daha sonra Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah ülkemizi ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırıp daha adaletli, daha özgür ve vatandaşlarının daha mutlu olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere'den Deprem Sonrası Dayanışma Mesajı

Kentte 6 Şubat depreminin yaralarının sarıldığı bu günlerde dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Adıyaman'da 6 Şubat'ın yaralarının sarıldığı bu günlerde belediye olarak da biz üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz, diğer kurumlarımızda güçlü bir işbirliği içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki bayramı daha güzel, daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız, inşallah şehrimiz daha da toparlanmış olacak. Buradan bir kez daha herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Anadolu'yu bize yurt etmek için geçmişte rahmete giden herkese Allah'tan rahmet diliyorum, onların hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz' dedi.

