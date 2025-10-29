Bayraklarla Cumhuriyet yürüyüşü

Kutlamalar, Adıyaman Üniversitesi güney kapısı önünden başlayan Cumhuriyet korteji ile başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşte, yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüşe Adıyaman Otomobil Sporları Derneği ve Adıyaman Motor Grubu üyeleri de araçlarıyla katılarak etkinliğe renk kattı.

Korteje ayrıca CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri, öğrenciler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cadde boyunca marşlar söylendi, bayraklar dalgalandı.

Tutdere: 'Cumhuriyet bu toprakların öz mayasıdır; halktır, sizsiniz'

Cumhuriyet konseri öncesinde sanatçılar Mustafa Özarslan ve Güven Taştan'a çiçek takdim eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı konuşmada birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu yaptı:

'Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nı Adıyaman'ımızda sizlerle birlikte kutluyoruz. Ne mutlu bizlere ne mutlu bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet kadındır, gençliktir, alın teriyle çalışan çiftçidir, emekçidir. Cumhuriyet bu toprakların öz ve öz mayasıdır; Cumhuriyet halktır, sizsiniz.

Şartlar ne olursa olsun hep birlikte Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkacağız. Adıyaman bölgenin en güzel kenti, dayanışmanın, kardeşliğin, barışın şehri olacak. Güzel günler, adaletli günler bizim olacak; Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle, adaletle buluşacak.'

Özarslan: 'Sanatla ve müzikle iyileşeceğiz'

Sahneye çıkmadan önce konuşan sanatçı Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin davetiyle gönüllü olarak sahne aldığını belirtti:

'Ruhumuzu iyileştirmek için sanatla, müzikle bir aradayız. Sanat bizi, toplumu, yaşamı iyileştirir. Sizleri direncinizden, umudunuzdan dolayı tebrik ediyoruz. Sayenizde bizim de hayata bakışımız güçlendi.

Biz Ankara'dan, Mamak Kültür Sanat Gönüllüleri olarak, sevgili başkanımız Veli Gündüz Şahin'in desteğiyle gönüllü olarak geldik. Burada olmaktan çok mutlu olduk, onur duyduk.

Sevgili Abdurrahman Tutdere başkana, çalışma arkadaşlarına, bugün görev alan herkese, yol arkadaşlarım Grup Çığ'a ve Mamak'a gönülden teşekkür ediyorum.'

Adıyaman'da unutulmaz Cumhuriyet gecesi

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Mustafa Özarslan ve Güven Taştan, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle binlerce vatandaşa coşku dolu bir gece yaşattı.

Adıyaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet'in 102. yılına yakışır bir atmosferde, ellerde bayraklar, dillerde marşlar eşliğinde son buldu.

Adıyamanlılar, kutlamalar boyunca Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılıklarını ve Atatürk'e olan sevgilerini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PERRE