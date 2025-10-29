'Her mısrada bir sonbahar, her dizede bir kalp sesi...'

Edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği etkinlik, 'Her mısrada bir sonbahar, her dizede bir kalp sesi... Birlikte dinleyelim, kelimeler ruhumuza dokunsun.' temasıyla düzenlendi. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan programda, öğrenciler ve akademisyenler sahne aldı.

Etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Şiirler duygulandırdı, müzikler salonda yankılandı

Sunuculuğunu Simge Nur Dönmez'in yaptığı programda, Şiir Dinletisi Topluluğu üyeleri ve öğretim elemanları tarafından farklı dönemlerden seçilmiş şiirler seslendirildi.

Şiir ekibinde İrem Araz, Mehmet Şahin Kızılelma, Abdulkadir Yılmaz, Şahin Erdem, Simge Nur Dönmez, Araştırma Görevlisi İpek Turan, Prof. Dr. Celal Güven ve Yazar-Şair Murat Kayış yer aldı.

Müzik dinletisi ise Murat Güler, Mert Söylemez ve Barış Songül'ün canlı performanslarıyla gerçekleştirildi. Program boyunca şiirler ve ezgiler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

'Şiir, insanın iç sesidir'

Etkinliğin onur konuğu Mutena Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Perre Haber Ajansı Kültür-Sanat Haberleri Editörü Yazar-Şair Murat Kayış, dinleti sonunda yaptığı kısa konuşmada şiirin insanın iç dünyasını ifade eden en güçlü dil olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Şiir, insanın kendiyle konuşma biçimidir. Her dize bir duygunun, bir yaşanmışlığın yansımasıdır. Böylesi güzel bir etkinlikte gençlerle aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk.'

Katılımcılardan yoğun ilgi

Etkinliğin sonunda topluluk üyeleri ve katılımcılar, Şiir Dinletisi Topluluğu'na ve destek veren akademisyenlere teşekkür etti. Sanat dolu program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

