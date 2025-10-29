Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, partisinin kuruluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Bugün milyonların umudu haline gelen bir yolculuğun yıl dönümünü kutluyoruz' dedi.

'Bir isim bile yokken, bir davanın yüreği vardı'

Başkan Alsan, 28 Ekim 2024'te Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun çağrısıyla temelleri atılan Anahtar Parti'nin kısa sürede büyük bir toplumsal karşılık bulduğunu belirtti. Alsan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bir yıl önce, partimizin adı bile yokken binlerle birlikte, bir davaya gönül vererek 'yeniden başlıyoruz' dedik. O gün yola çıkan bizler, sadece bir parti kurmadık; adaleti, vicdanı, özgürlüğü ve hakkaniyeti yeniden hatırlatan bir irade ortaya koyduk. Bugün yüz binler bizimle 'Daha iyisi mümkün' diyorsa, işte o meşalenin ateşi 28 Ekim 2024'te yakıldı.'

'Bu davanın adı; adalet, bu davanın rotası; millet'

Anahtar Parti'nin yalnızca bir siyasi hareket değil, Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayan Alsan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim davamız koltuk değil, halkın huzurudur. Bizim hedefimiz çıkar değil, milletin refahıdır. Bu parti; inancın, adaletin ve ortak aklın partisidir. Anahtar Parti, yeni bir siyasetin, temiz bir dilin ve umut dolu bir geleceğin adıdır.'

'Ölüme kadar sürecek bir dava arkadaşlığı şuuru ile'

Partinin kuruluş yıldönümünün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatması olduğuna dikkat çeken Alsan, kararlılık vurgusu yaptı:

'Biz bu yola günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için çıktık. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük gücü, inancıdır; en büyük sermayesi, insanıdır. Ölüme kadar sürecek bir dava arkadaşlığı şuuru ile yürümeye devam edeceğiz.'

'Anahtar, milletin elindedir'

Başkan Alsan, mesajının sonunda Anahtar Parti'nin toplumun her kesiminden destek gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

'Bugün bu ülkenin her köşesinde 'Anahtar bizim elimizde' diyen insanlar var. Bu güven, bu inanç ve bu kararlılık, Türkiye'nin geleceğini değiştirecek. Devlete, millete, memlekete hayırlı olsun. Daha iyisi mümkün, yeter ki birlikte inanalım.'

Kaynak : PERRE