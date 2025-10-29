Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da kutlamalar coşkuyla devam ediyor. Eğriçay Parkı'nda düzenlenen etkinlikler, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ve UNICEF'in desteğiyle gerçekleştirildi. Çocuklar için hazırlanan stantlarda yüz boyama, balon etkinlikleri, geleneksel oyunlar, resim çalışmaları ve müzikli eğlenceler yer aldı.

Etkinlik boyunca miniklere meyve suyu ve çeşitli ikramlar sunuldu. Çocuklar Türk bayraklarıyla süslenen alanda marşlar söyleyerek kutlamalara renk kattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de etkinliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Tutdere, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların tebessümü bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır' dedi.

Gün boyu süren etkinlikler, çocukların neşesi ve katılımcıların coşkusuyla bayram havasında geçti. Adıyaman halkı, belediyenin her yıl daha kapsamlı hale getirdiği kutlamalar için teşekkür etti.

