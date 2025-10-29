Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin sahada titizlikle yürüttüğü incelemeler sonucunda bin 683 binada yer alan 3 bin 684 bağımsız bölümün değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, yapılan tespitlerde 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahırın ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunun belirlendiğini söyledi. Toplam 127 bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini aktaran Kurum, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Kurum, 'Hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Güvenli ve dayanıklı yapılarla bölgemizi en kısa sürede yeniden ihya edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE