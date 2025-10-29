Antalya'nın Kemer ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Gül, bir işletmeciden bilirkişi raporu karşılığında 9 bin 500 dolar talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gül'e yöneltilen suçlamalar arasında 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' yer alıyor.

İddiaya göre, 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak, iş yerlerinden biriyle ilgili davada rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu olmasını sağlamak için 10 bin dolar talep ettiğini belirtti. Esnaf, 500 dolarını ön ödeme olarak verdiğini, geri kalan tutarın ise rapor yazıldıktan sonra talep edileceğini söylediğini aktardı. Ayrıca Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiği ve bu davranışları nedeniyle tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, esnafın şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PERRE