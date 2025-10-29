Bunlar da ilginizi çekebilir

Öğrenciler yarışmada 'özel gün kartı' ve 'tişört tasarımı' kategorilerinde tasarımlarını sunabilecek. Türkiye genelinde toplam 492 dalda ödül verilecek. Başvurular 12 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar' yarışmasının başvuruları başladı. Yarışma, gençlerin millî ve manevi değerlere duyarlılığını artırmayı, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmeyi ve sanatsal yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlıyor.

