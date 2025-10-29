Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların bütçesini etkiliyor. Geçen hafta motorinin litre fiyatına tek seferde 3 TL zam yapılmasının ardından benzin fiyatlarının da artması kaçınılmaz hale geldi. Yarın benzine 85 kuruşluk zam yansıyacak.

Bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 TL'yi, Ankara'da ise 54 TL'yi geçecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz bölgesi işlenmiş ürün piyasaları ve dolar kuruna göre belirleniyor. Bu nedenle şehirler ve firmalar arasında küçük fiyat farklılıkları olabiliyor.

Adıyaman'da benzin fiyatı 54,41 TL, motorin 57,71 TL, LPG ise 28,22 TL olarak kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş, hem sürücüler hem de sektör temsilcileri için öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Motorindeki yüksek zam sonrası benzinde de benzer bir artış beklentisi oluşmuştu.

