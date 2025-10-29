AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi Dr. İshak Şan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Şan, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin İstiklal Harbi'nde ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin ve küllerinden yeniden doğuşunun en büyük nişanesi olduğunu vurguladı.

Milletvekili Şan mesajında, '29 Ekim 1923'te tecelli eden bu milli irade, tarihi boyunca 15 Temmuz gibi ihanetler dahil her türlü vesayet girişimine karşı milletimizin kenetlenmesiyle sarsılmaz bir şekilde korunmuştur. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, bugün devletimizin temellerine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kazınmıştır' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şan, savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya kadar hayata geçirilen yerli ve milli hamlelerle Türkiye'nin artık her alanda söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke hâline geldiğini belirterek,

Kaynak : PERRE