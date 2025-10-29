AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, 'Yüzyılın Konut Hamlesi' projesiyle Adıyaman'a 6 bin 620 yeni konut kazandırılacağını duyurdu. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek; e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık'a kadar alınacak.

Milletvekili Kurt, projeyi Adıyaman için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, 'Bu büyük proje sadece konut üretmekle sınırlı değil; sosyal donatı alanları, okullar, sağlık tesisleri, camiler, parklar ve yeşil alanlar da inşa edilecek. Şehrin çehresi değişecek, kira yükü azalacak ve daha planlı bir şehir yaşamı ortaya çıkacak' dedi.

500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı:

Projeye başvuru şartları arasında şu bilgiler yer alıyor:

-T.C. vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

-Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmek,

- Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

- Her hane adına yalnızca 1 başvuru yapılması yer alıyor.

Başvuru bedeli ise, 5.000 TL olup ödeme planı %10 peşinat ve 240 ay vade ile kolaylık sağlıyor.

Milletvekili Kurt, AK Parti iktidarının hizmet odaklı siyaset anlayışına dikkat çekerek, projede emeği geçen Bakan Murat Kurum ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. 'Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bizler Türkiye Yüzyılı'nı eser ve hizmetlerle inşa etmeye devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE