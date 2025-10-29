Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Kahta 02 Spor'un Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı eleyerek Türkiye Kupası gruplarına kalma başarısını kutladı.

Başkan Önat mesajında, 'Kasımpaşa Spor'u eleyerek Türkiye Kupası gruplarına kalma başarısı gösteren Kahta 02 Spor'u yürekten tebrik ediyorum. Azim, inanç ve mücadele ruhuyla elde edilen bu anlamlı başarı, Adıyaman'ımızın gururu olmuş, hemşehrilerimize büyük bir sevinç yaşatmıştır' ifadelerini kullandı.

Başkan Önat, futbolcuların sahadaki özverili oyununu ve kararlılığını vurgulayarak, 'Kahta 02 Spor'un ortaya koyduğu özverili oyun ve sahadaki kararlılığı, sporda da 'inanmış bir kadronun' neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermiştir. Grup maçlarında da aynı inanç ve azimle mücadele edeceklerine yürekten inanıyor, Kahta 02 Spor camiasına ve tüm Adıyamanlı spor severlere üstün başarılar diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE