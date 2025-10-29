Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde, Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kahta 02 Spor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

Kahta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve il protokolü tribünden takip etti.

Maç boyunca üstün bir mücadele ortaya koyan Kahta 02 Spor, taraftarlarının coşkulu desteğiyle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamad,a Kahta 02 Spor'un elde ettiği tarihi galibiyetten dolayı futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ederek, 'Bir üst turda başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE